Gigler, Reitshammer und Kreundl im WM-Semifinale!

Reitshammer kam in 52,78 Sek. als Elfter unter die Top 16, Kreundl belegte bei den Damen in 59,94 Sek. Vorlaufrang zwölf. Es sind am dritten Wettkampftag die ersten OSV-Teilnahmen an einer Finalsession (12.00 Uhr MEZ, live ORF Sport +) bei den Titelkämpfen in China. Die OSV-Mixed-Lagenstaffel über 4 x 50 m belegte in 1:41,91 Minuten Rang 13, Lena Grabowski über 200 m Rücken in 2:09,40 Platz 17 und Caroline Pilhatsch im Delfinsprint Rang 29. (27,04).