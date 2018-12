Emily Blunt verzaubert als neue Mary Poppins

London in den 1930er-Jahren: Mitten in der Wirtschaftskrise lebt der mittlerweile erwachsen gewordene Michael Banks (Ben Whishaw, Q in den Bond-Filmen mit Daniel Craig) immer noch in der Cherry Tree Lane 17 mit seinen eigenen drei Kindern - Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) und John (Nathanael Saleh) und der liebenswürdigen Haushälterin Ellen (Julie Walters, „Harry Potter“-Filme).