Hohe Haftstrafen für „Pink Panther“-Trio in Linz

32-Jähriger verübte auch Überfälle in der Schweiz

Auch der dritte Angeklagte gestand vor Gericht. Der 32-Jährige habe in Österreich gestohlene (Flucht-)Autos übernommen. Er gestand zudem, an den Überfällen in Linz und Amstetten beteiligt gewesen. Dafür erhielt er neuneinhalb Jahre Haft, was er annahm. Für den Prozess in Linz wurde er aus der Schweiz überstellt, nach der Verhandlung ging es für ihn wieder zurück in die Schweiz, wo voraussichtlich der nächste Prozess auf ihn warten dürfte. Denn auch dort hatte der 32-Jährige Überfälle verübt, war im März jedoch gefasst worden und wurde in U-Haft genommen.