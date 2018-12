„Attentäter sehen den IS eher als eine Art Gang“

Terroristen in Europa haben laut dem Experten heute nur noch wenig mit ihren Vorgängern zu tun. „Sie haben sich zwar radikalisiert, sind aber eigentlich gar nicht so religiös interessiert“, so der deutsche Politikwissenschaftler, der in London das Internationale Zentrum zur Erforschung von Radikalisierung leitet. „Oftmals wissen sie nicht einmal genau Bescheid über die Inhalte, sondern sehen den IS eher als eine Art Gang - mit dem Versprechen obendrauf, ins Paradies zu kommen“, so Neumann.