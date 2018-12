ORF-Reporter: „Stehe neben Mann mit Kopfschüssen“

„Krone“-Reporterin: „Fühlt sich an wie im Krieg“

Dutzende weitere Österreicher erlebten den Weihnachtsterror hautnah mit, unter ihnen auch „Krone“-Reporterin Monika Brüggeller, die die dramatischen Augenblicke am Dienstag folgendermaßen schilderte: „Derzeit ist alles abgeriegelt. Die Hubschrauber der Polizei und Militärflugzeuge kreisen, es fühlt sich an wie im Krieg.“ Auch Susanne Reschenender aus Kirchham bei Gmunden in Oberösterreich war mit einer 25-köpfigen Reisegruppe vor Ort und übergab ein Friedenslicht an den Europaabgeordneten Paul Rübig. Rescheneder: „Wir hatten nach dem Anschlag ein mulmiges Gefühl.“