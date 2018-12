„Neue Brücke ist ein Schildbürgerstreich“

Ist es der näher rückende Wahltermin am 10. März oder doch nur die Sorge um Rad- und Autofahrer? Für Stadtchef Harry Preuner (ÖVP) ist die Verkehrsführung über die neue Eichstraßenbrücke „ein Schildbürgerstreich der Extraklasse“. Politisch geht die Breitseite gegen den jungen und agilen Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS) – die Pinken könnten bei der Wahl der ÖVP wichtige Stimmen abnehmen und so das Zünglein an der Waage sein.