Armin Assinger zieht sich von BSG-Spitze zurück!

Nach rund einem Jahr als Aufsichtsratsvorsitzender der im Jänner 2018 gegründeten Bundes-Sport GmbH (BSG) hat sich Armin Assinger mit sofortiger Wirkung von der Spitzenposition in Österreichs zentraler Fördervergabe-Institution zurückgezogen! Das teilte das Ressort von Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache am Dienstag in einer Aussendung mit.