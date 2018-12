Begegnungszone: „Rennstrecke“ Neuer Platz

Verwundert zeigen sich Autofahrer in der Begegnungszone am Neuen Platz: Eine provisorisch aufgestellte Tafel weist auf einen Rechtsvorrang hin. Und das, obwohl die Stadt stets betont hatte, dass in der Zone alle Verkehrsteilnehmer „gleichberechtigt“ seien und man gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen müsse.