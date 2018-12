Christbäume aus der Region

Der Christbaum-Markt am Residenzplatz garantiert beste Qualität aus der Region", freut sich Bürgermeister Dipl.-Ing. Harry Preuner. Die Produzenten sind selbst vor Ort und geben Auskunft über Herkunft sowie Besonderheiten der Bäume und haben jede Menge Tipps, wie der Baum lange schön bleibt.



Wer seinen Baum nicht nach Hause tragen kann oder will, kann diesen während der Ladezeit von 6 bis 11 Uhr mit dem Auto - Einfahrt Michaelertor - abholen. Einfach aussuchen, reservieren und am nächsten Tag holen. Große Bäume werden auch direkt zugestellt.



Erstmals fand der Christbaum-Markt 1953 am Residenzplatz statt. Davor gab es abwechselnd Märkte im Zwergerlgarten, Kurgarten, am Domplatz und vor der Aiglhofsiedlung.

Das städtische Marktamt organisiert den Christbaum-Markt am Residenzplatz.



Christbaum-Markt am Residenzplatz:

Noch bis 23. Dezember täglich von 6 bis 18 Uhr