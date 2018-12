Frau ließ ihre Tiere eine Woche alleine

Fast eine Woche lang soll die Frau ihre drei Katzen und ihren Hund ohne Futter und Wasser alleine in der Wohnung dahinvegetieren haben lassen. Kaum zu glauben, dass die Vierbeiner das überlebt haben. Sie selbst fuhr in der Zwischenzeit zu einer Bekannten. Nachbarn hörten das Winseln der Vierbeiner und verständigten die Behörden. Als die Polizisten zusammen mit dem Amtstierarzt die Wohnung öffneten, bot sich ihnen ein entsetzliches Bild. Alle Räume waren verschmutzt, die Katzen und der Hund waren außerdem von Parasiten befallen. Vor Gericht verteidigte sich die Angeklagte damit, dass sie ihren Ex-Freund gebeten habe, während ihrer Abwesenheit auf die Haustiere aufzupassen – was dieser aber bestritt. Gegen Zahlung von 400 Euro wurde das Verfahren eingestellt.