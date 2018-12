„Agentin“ Russlands will in USA Spionage gestehen

Eine russische Waffenrechtsaktivistin, die sich in den USA ein weitverzweigtes Netzwerk in konservativen Kreisen aufgebaut hatte, will sich der illegalen Aktivitäten schuldig bekennen. Die 30-jährige Maria Butina, der Spionage vorgeworfen wird, wolle laut ihren Anwälten vor Gericht zugeben, als „unregistrierte Agentin“ Russlands an einer „Verschwörung“ mit dem Ziel beteiligt gewesen zu sein, politische Organisationen der USA zu infiltrieren und so die Interessen der russischen Regierung zu „befördern“.