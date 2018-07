Russische Spionin köderte US-Politiker mit Sex

Doch nun steht sie wegen des Verdachts der Spionage in den USA vor Gericht. Sie soll in einer Geheimoperation Einfluss auf die US-Politik genommen haben. Die rothaarige Russin baute sich dort jedenfalls ein weitverzweigtes Netzwerk auf - offenbar mit vollem Körpereinsatz. In Washington lebte sie mit dem Republikaner Paul Erickson zusammen, berichten US-Medien. Den 56-jährigen Politikberater soll sie als Türöffner benutzt haben, um sich Zugang in hohe politische Kreise zu verschaffen.