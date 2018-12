Pensionist (73) krachte mit Auto gegen einen Zug

Ein 73-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem Pkw in Lenzing auf der Attersee Straße von Vöcklabruck kommend Richtung Seewalchen. Er bog nach rechts in Richtung Neubrunner Straße ab und hielt sein Fahrzeug beim dortigen unbeschrankten Bahnübergang an. Aus unerklärlicher Ursache setzte der 73-Jährige seine Fahrt fort, übersah und überhörte dabei das mehrmalige Pfeifsignal der aus Richtung Kammer fahrenden Kammerer Bahn.