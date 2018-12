„Reicht nicht, mit 80 Prozent zu spielen“

Mancher Besucher in der Südstadt rieb sich verwundert die Augen. Österreichs Serien-Meister Salzburg mühte sich in der Bundesliga zu einem glanzlosen 2:2 beim Tabellenschlusslicht Admira, leistete sich in der Defensive teils haarsträubende Fehler und wirkte nicht so spritzig wie gewohnt. „Wenn du mal in dem Modus drin bist, dass du nur mit 80 Prozent spielst, wird es schwer“, übte Mittelfeldregisseur Hannes Wolf Selbstkritik.