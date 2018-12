Glock-Manager in Uruguay hat 314.000 € veruntreut

Tricksereien

Mit Hilfe verschiedener Konten und Firmen, die in seinem Machtbereich standen, gelang es ihm, Teile von Provisionen, die von Österreich aus an Zwischenhändler überwiesen wurden, abzuzweigen. Am 9. März wurde H. in Wien verhaftet und in Linz nun wegen Untreue angeklagt.

Vor dem Schöffensenat bekannte H. (Verteidiger Philipp Winkler) sich am Montag umfassend geständig. Das noch nicht rechtskräftige Urteil fiel milde aus:24 Monate Haft, acht davon unbedingt. Da H. bereits 8 Monate in U-Haft verbüßt hat, könnte er - falls die Staatsanwältin (sie gab keine Erklärung ab) gegen das Urteil nicht beruft - schon in ein paar Tagen wieder ein freier Mann sein.