„Feuergefahr“: Wäsche am Dachboden einkassiert

Kein Weihnachtsfrieden ist im Gemeindebau Wattgasse 96-98 in Wien-Hernals in Sicht. In der Vorwoche ließ Wiener Wohnen die Dachböden entrümpeln. Aus Brandschutzgründen wurde sogar die aufgehängte Wäsche entfernt - was einige Mieter erzürnt.