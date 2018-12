„Ich möchte so gerne noch einmal hören können“

„Schon als Kind fast taub“

„Uns beide hat die Mutter getrennt voneinander weggegeben“, erzählt Gottfried. Johann kann es nicht erzählen, „den haben sie in der Ziehfamilie so geprügelt und misshandelt, dass er schon als Kind fast taub war“, erzählt er. Man hält seine Schilderungen kaum aus. Wie der gewalttätige Schwiegersohn seine Launen an dem kleinen, hilflosen, weggegebenen Buben ausgelassen, ihn gedroschen, an die Wand geworfen hat. Kein Einziger war da, der dem Kind geholfen hat. Kein Platz, an den es sich flüchten konnte. Vor der Gewalt. Vor der Angst.