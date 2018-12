Traiskirchen löst Gmunden an der Tabellenspitze ab

Die Swans Gmunden haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga in der 10. Runde an die Traiskirchen Lions verloren. Während die Niederösterreicher mit einem 67:64-Heimsieg gegen UBSC Graz punkteten, kassierten die Oberösterreicher mit einem 67:69 gegen BC Vienna eine unerwartete Heimniederlage. Klosterneuburg schloss mit einem 82:62 daheim gegen Kapfenberg zu den Steirern auf.