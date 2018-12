Klagenfurter (18) von Felsnadel zerquetscht

„Die zwei erfahrenen und gut ausgerüsteten Alpinisten aus Klagenfurt, 18 Jahre und 17 Jahre alt, unternahmen am Sonntag gegen 10 Uhr einen Klettertour durch die Hochstuhl Nordwand in der Gemeinde Feistritz/Rosental“, so ein Polizist: „Sie kletterten abwechselnd als Seilschaftsführende die Wand hoch. Gegen 12.40 Uhr, auf einer Höhe von 2000 Metern, befestigte der 18-jährige Kletterer eine Zwischensicherung um eine Felsnadel und kletterte weiter.“