Abgeordnete Gamon will NEOS in die EU-Wahl führen

Die Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon will die NEOS in die EU-Wahl führen. Sie habe sich entschlossen, bei der Kandidatenkür am 26. Jänner für Listenplatz 1 anzutreten, gab sie am Sonntag bekannt. Damit werden die Pinken auch nach Angelika Mlinars Rückzug eine Frau an der Spitze der EU-Liste haben. Wahlziel der NEOS für den 26. Mai sind zwei Mandate. 2014 holten sie mit 8,14 Prozent einen Sitz im EU-Parlament.