EU-Wahl: Schieder startet mit blauem Auge und 96%

Mit einem deutlich sichtbaren Manko ist der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, am Sonntag beim Parteitag in Wels vor seine Gesinnungsgenossen getreten. Sein dunkelblau unterlaufenes linkes Auge führte er darauf zurück, dass er „schneller als die Tür“ gewesen sei - ausgerechnet am Tag seines großen Auftritts, nach dem die von ihm angeführte Liste mit 96,1 Prozent Zustimmung der Genossen gebilligt wurde. Schieders Rede geriet trotz des Schönheitsfehlers kämpferisch. Er knöpfte sich insbesondere die europäischen Rechtspopulisten vor.