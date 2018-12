Surfer bei Hai-Attacke vor Australien verletzt

Tiere stehen Down Under unter Schutz

Einer neuen Studie zufolge leben etwa 5500 Weiße Haie in den Gewässern vor der Ostküste Australiens. Die Down Under unter Schutz stehenden Tiere können bis zu sechs Meter lang werden. Wissenschaftlern zufolge jagen sie - im Gegensatz zu ihrer Darstellung im Film - nicht gezielt Menschen.