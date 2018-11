Schwimmer nach Hai-Attacke in Lebensgefahr

Zum Gesundheitszustand des nun angegriffenen Schwimmers machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben, laut Medienberichten soll er sich aber in kritischem Zustand befinden. Der Mann war am Montagabend (Ortszeit) bei Cid Harbour in der Nähe der Whitsunday-Inseln von einem privaten Boot aus in Wasser gegangen. Die Inseln liegen am südlichen Ende des Great Barrier Reefs. Cid Harbour ist ein für seine weißen Strände und unberührte Wildnis bekannter Naturhafen.