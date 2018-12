Er ist das neue Sprachrohr der Salzburger Bauern

In der Landwirtschaftskammer Salzburg ist es am Freitag zu einem Führungswechsel gekommen. Der 47-jährige Rupert Quehenberger, Holzerbauer aus Annaberg (Tennengau), wurde bei der Vollversammlung im Hotel Hefterhof von 25 der 28 Mitglieder zum Präsidenten gewählt. Er löste damit Nationalratsabgeordneten Franz Eßl (ÖVP) ab, der 24 Jahre lang an der Spitze der Kammer stand.