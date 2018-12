Jetzt wünscht sich der Handel nur noch Schnee!

Nicht nur die Touristiker würden jubeln, auch der Handel würde einen weißen Gruß von oben als Segen empfinden: „Weil es sich umgehend bemerkbar macht. Wenn es schneit oder Schnee liegt steigt der Gusto, sich Winterbekleidung und Sportgeräte zu kaufen“, sagt Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann des Handels. Der aber auch so sehr zufrieden Bilanz über den 8. Dezember zieht: „Dieser Tag kristallisiert sich einfach immer mehr als Erlebniseinkaufstag für die ganze Familie heraus. Man geht gemeinsam einkaufen, essen, bummeln, verbringt Zeit.“ In der Peripherie sei die Einkaufslust noch „ein wenig verhalten“ gewesen, in den Städten aber enorm.