Köln gewinnt ohne angeschlagenen Schaub beim Jahn

Der Hamburger SV und der 1. FC Köln sind weiter auf dem besten Wege in Richtung Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga! Der HSV feierte zum Auftakt der 16. Runde am Freitagabend zu Hause gegen den SC Paderborn einen 1:0-Sieg und liegt in der Tabelle weiter einen Punkt vor den Kölnern voran. Der ohne den angeschlagenen Louis Schaub angetretene Verfolger setzte sich in Regensburg mit 3:1 durch.