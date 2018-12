Willi Resetarits - auch mit 70 noch unermüdlich

„Willi Resetarits und seine Bands seit 1965“ nennt sich das Geburtstagskonzert-Doppel am 4. und 5. Jänner in der Wiener Stadthalle, bei dem die gesamte musikalische Laufbahn von Willi Resetarits aufmarschieren wird: Von „The Odds“, der Beatband aus dem Gymnasium Ettenreichgasse, über die „Schmetterlinge“, den Ostbahn-Kurtl samt seinen Bands Chefpartie und Kombo, der Stubnblues, die Zusammenarbeit mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth, das Resetarits-Puschnig Quintett und viele andere. Weil sich das an einem Abend niemals ausgeht, dauert es eben zwei. Das Marathon-Konzert ist aber nur die Klimax der Feierlichkeiten - noch rechtzeitig für akute Weihnachtsgeschenke erscheint die Biografie „Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot“ von Christian Seiler. Und ja: im August - am 23. und 25. - gibt es die schon traditionelle Wiederkehr von Professor Ostbahn in seinen natürlichen Lebensraum, die Kaiserwiese beim Riesenrad.