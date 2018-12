Rasante Testfahrt im sanierten Gleinalmtunnel

Der Gleinalmtunnel ist nicht nur eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Österreichs, sondern auch der direkte Draht von der steirischen Hauptstadt Graz in die Motorsport-Hauptstadt Spielberg. Zur Feier der Wiedereröffnung des Tunnels nach der zweimonatigen Sanierung ließ der portugiesische MotoGP-Newcomer Miguel Oliveira zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal in der Geschichte der Pyhrnautobahn den Motor eines KTM-Rennbikes vor der offiziellen Freigabe für den Straßenverkehr in der Tunnelröhre dröhnen.