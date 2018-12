Wieder freie Fahrt durch den Gleinalmtunnel

Aufwändige Sanierung

Es wurde seit dem Unfall in 24-Stunden-Schichten gearbeitet, um die großen Schäden am Tunnel zu beseitigen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sprach auch den Verantwortlichen der ASFINAG und den Mitarbeitern seinen Dank aus: „Ich danke all jenen Frauen und Männern, die in den vergangenen Wochen Tag und Nacht daran gearbeitet haben, diesen Tunnel, der für die Steiermark eine so große Bedeutung hat, wieder in Stand zu setzen.“