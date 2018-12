Wieder Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle in Villach wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Baustellencontainer aufgebrochen. Die Beute: Bauwerkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Motorsägen etc. im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Bei einer weiteren Baustelle wurden eine Rüttelplatte und eine Asphaltschneidemaschine entwendet. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.