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Privates Schloss Stein öffnet für alle die Türen

Kärnten
11.04.2026 11:57
Schloss Stein in Dellach im Drautal
Schloss Stein in Dellach im Drautal(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Bisher konnte das historische Schloss Stein, das auf einem Felsen in der Gemeinde Dellach im Drautal thront, nur von außen bewundert werden. Doch nun können Interessierte darin sogar übernachten. Denn Familie Orsini-Rosenberg öffnet die Türen für Urlauber, Hochzeiten und weitere Veranstaltungen. 

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Ein ganzes Schloss mieten und sich fühlen können wie ein Fürst, das ist in Dellach im Drautal praktisch möglich.

Die Eigentümerfamilie Orsini-Rosenberg macht ihr kulturhistorisches Schloss Stein für die Öffentlichkeit zugänglich. „Wir haben uns entschlossen, die Festung nicht nur für uns privat zu nutzen, sondern Touristen, Einheimischen Einblicke in die historischen Mauern zu geben“, erklärt Heinrich Orsini-Rosenberg, der das Schloss Stein aus dem 12. Jahrhundert gemeinsam mit seiner Frau Marilu betreibt.

Bewirtschaftung hat mehrere Gründe 
Die Bewirtschaftung hat auch ihre Gründe: „Das Schloss soll sich selbst erhalten können. Die generierten Einnahmen werden in die Burg wieder reinvestiert. Alleine die Sanierung eines kleinen Vordaches kostet schon bis zu 30.000 Euro. Und wir sprechen hier nur von einem Vordach“, betont der Familienvater.

Marilu und Heinrich Orsini-Rosenberg vor dem Schloss Stein in Dellach im Drautal.
Marilu und Heinrich Orsini-Rosenberg vor dem Schloss Stein in Dellach im Drautal.(Bild: Elisa Aschbacher)

Auch wegen des großen Interesses der Einheimischen werden die Türen geöffnet. „Das Schloss steht sehr prominent am Felsen, niemand durfte bisher in die Gemäuer.“ Zudem sei es suboptimal, das Schloss leer stehen zu lassen. „Es muss belebt werden, damit es erhalten bleibt. Wir wollen die Geschichte weitergeben.“

Und so kann das Schloss, in dem sich auch eine historisch bedeutende Doppelkapelle befindet, ab sofort gemietet werden, beispielsweise für Hochzeiten, Jubiläen, andere Veranstaltungen – oder als Urlaubsunterkunft. Zwölf Betten, aufgeteilt auf fünf Zimmer, sind darin zu finden – sowie Wohnraum, Küche, Badezimmer im altmodernen und urigen Stil.

Ein kleiner Einblick hinter die Gemäuer des kulturhistorischen Gemachs.
Ein kleiner Einblick hinter die Gemäuer des kulturhistorischen Gemachs.(Bild: Elisa Aschbacher)
Hier können sich Interessierte ab sofort einmieten.
Hier können sich Interessierte ab sofort einmieten.(Bild: Elisa Aschbacher)
Besonders ist die Doppelkapelle direkt im Schloss, wo auch Messen stattfinden.
Besonders ist die Doppelkapelle direkt im Schloss, wo auch Messen stattfinden.(Bild: Elisa Aschbacher)
Impressionen
Impressionen(Bild: Elisa Aschbacher)
Ein Essbereich
Ein Essbereich(Bild: Elisa Aschbacher)
Die Aussicht auf den Eingang
Die Aussicht auf den Eingang(Bild: Elisa Aschbacher)

Führungen sind bereits stark gefragt. Tourismus- und Kulturvertreter sind von dem Vorhaben begeistert. Mehr Infos gibt es unter: www.schloss-stein.com.

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