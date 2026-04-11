Privates Schloss Stein öffnet für alle die Türen

Bewirtschaftung hat mehrere Gründe

Die Bewirtschaftung hat auch ihre Gründe: „Das Schloss soll sich selbst erhalten können. Die generierten Einnahmen werden in die Burg wieder reinvestiert. Alleine die Sanierung eines kleinen Vordaches kostet schon bis zu 30.000 Euro. Und wir sprechen hier nur von einem Vordach“, betont der Familienvater.