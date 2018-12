Bayern verbieten Nürnberg-Fans Wollmützen-Verkauf!

Bayerns gutes Recht

Der FC Bayern machte von seinem Hausrecht Gebrauch. Die Mützen werden wohl bei einem anderen Auswärtsspiel debütieren. „Uns will einfach nicht in den Kopf, was dagegenspricht, an einem kalten Adventswochenende ein paar harmlose Wollmützen zu verteilen“, schrieben die Ultras. In dem Blogeintrag heißt es noch: „Wir sind wütend über so viel Kleingeistigkeit seitens der verantwortlichen Personen in München.“