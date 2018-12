Copa: 5.000 Polizisten im Einsatz, Madrid in Angst

Das Video der euphorischen Verabschiedung der Boca Juniors in Buenos Aires (siehe Video oben) ist im Internet der Renner. Aber 10.000 Kilometer entfernt ist eine Stadt in Angst: Madrid! In Reals Estadio Bernabeu soll Sonntag (20.30 Uhr) im dritten Anlauf endlich das Final-Rückspiel der Copa Libertadores, der Champions League Südamerikas, steigen.