Hasenhüttl ist da - Southampton präsentiert Coach

Vorschusslorbeeren

Southampton war am Mittwochabend beim 1:3 gegen Tottenham weitgehend chancenlos. Hasenhüttl saß im Wembley-Stadion auf der Tribüne, für den Steirer gab es vor seiner Premiere an der Seitenlinie am Samstag aber bereits einige Vorschusslorbeeren. „Er ist ein Typ, der dich mit seinem Auftreten und seinem Wissen beeindruckt“, erklärte Southamptons Interimscoach Kelvin Davis, der den Abstiegskandidaten bis Mittwoch betreute. „Er ist sehr präzise und zuversichtlich und es gibt keinen Zweifel über die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will. Er scheint großartig zu diesem Club zu passen.“