„Cold Case“ der Heiligen vom Hemmaberg geklärt

Sabine Ladstätter in einem Interview mit der „Krone“: „Sie hatte Kinderkrankheiten und musste Zeit ihres Lebens offenbar hart arbeiten. Das erkennen wir an Knochen, die Spuren von Muskelentzündungen tragen.“ Die Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts in der Akademie der Wissenschaften ist überzeugt: „Sie war sicher eine Märtyrerin. Sie wurde von den Menschen sehr verehrt und war für sie so wichtig, dass man ihre Geschichte über Jahrhunderte erzählte.“