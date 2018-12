Wo die Fußball-Stars so überall „pfuschen“

Die Kommerzialisierung des Fußballs ist irre. Neuestes Geschäftsmodell ist die App „Otro“. Dahinter steckt die Firma 23 Capital. Geschäftsführer Jason Traub erläutert: „Otro ist ein digitaler Fanklub, der hochwertige Inhalte von vielen der weltweit führenden Fußballer in einem einzigartigen Angebot vereint.“ Es ist quasi eine Art „Netflix“ für Fußball-Fans. Für 3,99 Euro im Monat bekommt man exklusive Einblicke in Form von diversen Videos in das Leben von Superstars wie Lionel Messi, Neymar, Zinédine Zidane, David Beckham oder auch den Barça-Spielerinnen Toni Duggan und Lieke Martens. Jeder Beteiligte kann sich so noch einmal besser vermarkten. Allerdings läuft dieses Projekt auf einigen Geräten noch längst nicht richtig gut.