Seit fünf Jahrzehnten als Hl. Nikolaus unterwegs

Stab in Keller gefallen

In all den Jahren hat Hofer auch Lustiges erlebt. Etwa, als er vor einer Haustür den Stab auf einem Abstreifgitter abgestellt hatte. „Plötzlich ist er bis in den Keller durchgefallen, ich bin ziemlich blöd dagestanden und hab nur noch den Schneckengriff in der Hand gehabt. Zum Glück hat ihn der Hausherr dann aber schnell wieder geborgen.“