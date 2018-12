Alles neu für Buschenschank

Erlaubt ist nun auch, was in der Steiermark längst die Regel ist. Die Betreiber dürfen ihren Gäste selbst hergestellte Speisen aus landwirtschaftlicher Produktion und nach bäuerlichen Rezepten hergestelltee Süßspeisen kredenzen. Bisher gab es nur eine fixe Liste von erlaubten Waren wie Chips, Erdnüsse und Haselnussschnitten. „Hier geht es darum, den Kunden regionale Spezialitäten anzubieten“, erklärte Salamon. Beschlossen wird das neue Gesetz am 24. Jänner 2019.