Williams und Murray spielen bei Australian Open

Für Williams geht es „down under“ um den insgesamt 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie mit der Allzeit-Rekordhalterin Margaret Court (AUS) gleichziehen könnte. In Wimbledon und bei den US Open hatte die ehemalige Langzeit-Nummer-eins schon jeweils das Endspiel erreicht. Sie wird ebenso wie auch Thiem bei einem Schauturnier in Abu Dhabi spielen. Danach tritt sie beim letzten Hopman Cup in Perth für die USA an.