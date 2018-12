Atom-Abrüstung: USA stellen Russen Ultimatum

„Bedrohung durch Russland hoch wie seit 2014 nicht“

Das ukrainische Militär schätzt die Bedrohung durch Russland so hoch ein wie seit 2014 nicht mehr. Die Regierung in Moskau habe seit August Soldaten verstärkt an der Grenze zusammengezogen, sagte der ukrainische Generalstabschef Viktor Muschenko am Dienstag. „Vor uns steht ein Aggressor, der keine rechtlichen, moralischen oder anderen Grenzen kennt“, so seine Einschätzung. Die Blockade der Straße von Kertsch bezeichnete er als „Akt der Aggression“.