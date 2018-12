Die steirische Konjunktur verliert 2019 an Dynamik

Fachkräftemangel als „Causa Prima“

Die „Causa Prima“ und der „Bottleneck“ (Flaschenhals, Anm.) sei weiterhin der Fachkräftemangel: „Wir brauchen Hände und Füße in allen Bereichen“, so Herk, der die am Montag bekannt gewordenen Pläne für eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte begrüßte: „Arbeitskräftemangel wird auch künftig wegen der demografischen Entwicklungen unser größtes Problem werden. Die Pensionierungen werden bald doppelt so hoch sein wie neue Kräfte, die in den Arbeitsmarkt nachkommen“, sagte Herk.