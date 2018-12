„Sojus“ mit drei Astronauten erreicht die ISS

Fast zwei Monate nach der Beinahe-Katastrophe bei einem Raketenstart haben drei Raumfahrer am Montag sicher die Internationale Raumstation ISS erreicht. Das Trio dockte an Bord einer Sojus-Kapsel erfolgreich an der ISS an, wie die Raumfahrtbehörde in Moskau am Abend bekannt gab. Gestartet waren sie sechs Stunden zuvor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.