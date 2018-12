Rätselraten um Özil: Wechselt er nach Italien?

Emery weicht Özil-Fragen aus

Denn zuletzt war Özil bei Arsenal nicht immer erste Wahl. 90 Minuten lang schmorte Özil beim 2:1-Auswärtserfolg des FC Arsenal bei AFC Bournemouth vor rund einer Woche auf der Bank. Beim 4:2-Derbysieg am Wochenende gegen Tottenahm (oben im Video) war er sogar gar nicht im Kader. Die Begründung: „Er leidet an Rückenbeschwerden“, so Arsenal-Coach Unai Emery, der nicht weiter auf das Thema eingehen wollte: „Es ist ein guter Tag, um über die Spieler zu sprechen, die gespielt haben.“