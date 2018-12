Graz verspielt Tabellenführung, KAC profitiert

Die Caps spielten in Villach ihre Powerplay-Stärke aus und erzielten gleich vier Treffer in Überzahl. Für Linz war der souveräne Erfolg über die Bozner der bereits siebente Heimsieg en suite. In Dornbirn erlebten die Zuschauer eine packende Partie, in der die heimischen Bulldogs die Undiszipliniertheiten der Kroaten konsequent nutzten. Trotzdem blieb die Partie bis zum Empty-Net-Tor von Scott Timmins 29 Sekunden vor der Schlusssirene spannend.