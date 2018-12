Wolfsburg beendet Frankfurts Erfolgsserie

Admir Mehmedi (31.) und Daniel Ginczek (68.) trafen zum verdienten Sieg für die Gäste, die sich auf Rang acht verbesserten. Das Anschlusstor von Luka Jovic in der 87. Minute kam für die Frankfurter zu spät. Die Hütter-Elf hatte zuvor letztmals am 26. September beim 1:3 in Mönchengladbach verloren.