SPÖ entwickelt Konzept für mehr Pflege-Ersthilfe

Heim oder daheim? Wo gibt es vernünftige 24-Stunden-Betreuung, was braucht es dafür, und wie bekommt man die betreffende Förderung aus dem Sozialressort? Es ist ein ganzes Konvolut an raschest zu beantwortenden Fragen, das auftaucht, wenn es in der Familie plötzlich einen Pflegefall gibt. Doch die Ansprechpartner bei mobiler und stationärer Pflege sind unterschiedlich, auch das Pflegegeld muss extra beantragt werden.