Gottesmann mit Gespür fürs „Heilige Land“ Tirol

Damit war bereits vor der Weihe am 2. Dezember in der Olympiahalle in Innsbruck klar, wo der neue Bischof steht und welche gesellschaftlichen Themen ihm besonders am Herzen liegen. Sein unüberhörbares Eintreten für die Schwächsten, seine Liebe zur modernen Kunst, seine betont nahbare Art - das begeistert viele, aber nicht alle.