Ex-US-Präsident George Bush senior (94) ist tot

„Hat Generationen von Amerikanern zum öffentlichen Dienst inspiriert“

Trump veröffentlichte auf Twitter ein Statement, in dem er den Verstorbenen würdigte. Durch seine Authentizität, seinen Witz und sein unerschütterliches Bekenntnis an Glaube, Familie und das Land habe er Generationen von Amerikanern zum öffentlichen Dienst inspiriert, hieß es in der Nacht auf Samstag in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Bush habe immer einen Weg gefunden, die Messlatte höher zu setzen.