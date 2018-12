Kreuzbandriss! Kitz-Sieger Dreßen schwer gestürzt

Saison-Aus

Dann die schlimme Diagnose: Dreßen hat sich das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird den Rest der Saison ausfallen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am späten Freitagabend nach einer Untersuchung in Vail/USA bekannt. Neben der schweren Blessur im Knie erlitt der Kitzbühel-Sieger zudem eine Subluxation der linken Schulter. Im letzten Jahr hatte Dreßen in Beaver Creek noch Platz 3 belegt. Auf seiner Unglücksfahrt lag er zwischenzeitlich sogar auf Bestzeit-Kurs.