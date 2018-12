Kriechmayr als 5. unser Bester, Feuz siegt

In der wetterbedingt auf Freitag vorgezogenen und verkürzten Abfahrt begann es sekundengenau mit Rennstart zu schneien. An sich ein gutes Zeichen für „Testpilot“ Matthias Mayer (1) und den mit Nummer 3 startenden Kriechmayr. Den beiden lief es nach vorangegangenem Schneefall auf der ungewohnt griffig-weichen „Raubvogelpiste“ in Colorado aber von Beginn weg nicht. Super-G-Olympiasieger Mayer rutschte am Start mit dem Skistock ab. Bei dem in Topform befindlichen Kriechmayr ging fast alles schief. Nach der ersten Netzkurve verpasste er beinahe ein Tor. Am sechsten - jenem Tor im Steilhang, das Hermann Maier einst berühmt gemacht hatte - schlug sich der Oberösterreicher den linken Arm heftig an. Zudem ging eine Skischuh-Schnalle auf.